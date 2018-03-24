Разработка платформы Cure WorldCosplay для активного развития косплей направления

Образования первой в мире площадки косплейщиков, призванной помощь реализовать задуманные проекты. Достижения необходимых результатов посредством внедрения собственного токена как средства привлечения инвестиций.

Одно из крупнейших интернет-сообществ косплей игроков заявило о желании разработать и внедрить собственную площадку с технологией блокчейна и возможностью реализации токена. Одной из основных функций площадки будет поддержка финансового состояния косплейщиков, так как она позволит реализовать идеи с соблюдением самоокупаемости и перспективы дальнейшего развития. На текущий момент сообщество объединяет 720 тысяч пользователей со всего мира.

С целью получения инвестиций для развития площадки, а также для управления функционалом площадки будет введен собственный токен – COT. Разработчики планируют выпуск 1 триллиона токенов, стартовая цена на которые будет составлять 0,0001 Ethereum за 1 COT. В дальнейшем стоимость токена может изменяться автоматически, в зависимости от изменения параметров, учитываемых при расчете цены.

Токены будут распределены на несколько ключевых направлений, как и прибыль, полученная в результате их реализации:

Стоит отметить, что согласно прогнозам, первыми и основными покупателями токена станут косплейщики, поскольку платформа направлена непосредственно на реализацию их проектов. Игрок (косплейщик) сможет продать приобретенные во время ICO токены по значительно высшей стоимости, что позволит привлечь необходимые средства для развития своего проекта.

Стоимость таких токенов устанавливается их владельцами перед реализацией, что позволит получить требуемый объем инвестиций в развитие собственного проекта.

О текущих достижениях, проводимых работах и перспективах развития проекта можно узнать из дорожной карты компании.

Также информация для инвесторов и заинтересованных лиц отображена в технической документации.

Основателем и руководителем разработок платформы является Юничири Каваи, который первым и выдвинул идею создания такой площадки.

Всего в команде разработчиков насчитывается 8 человек, каждый из которых ведет определенное направления развития платформы.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта: