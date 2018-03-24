Разработка сайтов опытной командой программистов

На рынке интернет ресурсов довольно непросто найти по-настоящему опытного и квалифицированного партнера по созданию и сопровождению собственного сайта. Но для бизнеса это обязательное условие, ведь сегодня сайт – это главный элемент рекламы, от которого зависит будущие перспективы компании.

Это правило равнозначно для любых видов сайтов, начиная с обычных рекламных страниц, продолжая крупными корпоративными проектами и заканчивая целыми интернет-магазинами со сложной и многофункциональной системой поиска. Благодаря опытным специалистам в области дизайна и программирования в команде, компания limtek рада предложить уникальные услуги по разработке уникальных сайтов под ключ.

Основными преимуществами разработки от Limtek являются:

Многолетний опыт на рынке;

Укоренившаяся репутация, которой дорожит компания;

Штат опытных и креативных работников, в том числе веб-дизайнеров, программистов, маркетологов;

Короткие сроки выполнения с возможностью срочного заказа;

Одни из самых низких цен на всем рынке, в числе которых рекламные сайты от 15 тысяч рублей;

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Абсолютно уникальные сайты.

Немалый штат сотрудников с многолетним опытом работы с созданием и рекламой сайтов в интернете гарантирует продвижение любого, даже самого сложного ресурса в топы. Это обеспечит рост лояльной клиентской базы, повышение покупательского спроса, если это интернет-магазин, возрастание прибыли и оборачиваемости всего ресурса.

Команда программистов и дизайнеров берется даже за очень сложные и крупные проекты, а отзывы по ним остаются исключительно положительными. Каждая работа выполняется с детальным учетом всех предпочтений и видения клиента, а результат выполнения сдается на руки под ключ.