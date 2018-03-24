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РФ заявила о готовности сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля»


Добавлено: 24 мар 2018 в 02:20,
РФ заявила о готовности сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко в письме в адрес управления полиции графства Уилтшир заявил о непричастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и выразил готовность сотрудничать с властями Великобритании в расследовании инцидента.

«Пожалуйста, будьте уверены в том, что Россия не имеет отношения к этому инциденту и готова сотрудничать с британскими властями в том, что касается расследования, как на двустороннем уровне, так и через международные организации», — цитирует РИА «Новости» выдержки из обращения.

Яковенко также выразил пострадавшему при инциденте офицеру полиции Нику Бейли благодарность за храбрость при реагировании на инцидент.

«Я с облегчением узнал, что вас выписали из больницы, и вы воссоединились со своей семьей. Я желаю вам полного выздоровления и надеюсь, что вы сможете вернуться к своей нормальной жизни как можно скорее. Я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность вам за храбрость, проявленную во время нападения на двух российских граждан Сергея и Юлию Скрипаль 4 марта в Солсбери, которые, я надеюсь, также скоро поправятся», — написал посол.

Ранее в пятницу стало известно, что первым прибывший на место происшествия и пострадавший от нервно-паралитического вещества полицейский Ник Бейли выписан из больницы. Детали о его нынешнем состоянии здоровья не сообщаются. Однако начальник Уилтширской полиции зачитал заявление своего подчиненного:

«Меня спрашивают, как я себя чувствую. У меня не хватает слов, чтобы передать мое нынешнее состояние. Слово «сюрреально», наверное, описывает, то, что я ощущаю, но тоже не до конца. Я был потрясен той поддержкой, которую мне выразили, многочисленными открытками и сообщениями, которые я получил».

Ранее в полиции графства Уилтшир заявили, что расследование попытки покушения на Скрипалей займет, «очень вероятно, много месяцев».

Серей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта, их обнаружили без сознания на скамейке в сквере. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к инциденту Россию, заявив, что шпиона отравили нервно-паралитическим газом «Новичок», который якобы был разработан в СССР.

Официальная Москва неоднократно опровергала предположения о причастности к инциденту в Солсбери, указывая на необоснованность выдвигаемых Лондоном обвинений.

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Добавлено: 24 мар 2018 в 02:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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