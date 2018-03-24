Родченков пришел на встречу с конгрессменами США в балаклаве

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) в расследовании о применении допинга российскими спортсменами, — явился на встречу с представителями властей США в балаклаве.

С ним встречались сенаторы Бед Кардин и Кори Гарднер, а также член палаты представителей конгресса США Шейла Джексон-Ли, передает издание InsideTheGames.

На встрече обсуждались проблемы коррупции в международных федерациях различных видов спорта, роль Вашингтона в мировой борьбе с допингом и «урон, который Россия нанесла США».

Обратив внимание на маску, скрывающую лицо Родченкова, сенатор Кардин посетовал на то, что информатор WADA вынужден прятаться, и поблагодарил его за вклад в борьбу с допингом, восхитившись проявленным при этом героизмом.

Напомним, в феврале в СМИ появилась информация о том, что Родченков «максимально изменил внешность», руководствуясь соображениями безопасности. В интервью телеканалу CBS он заявил, что «многие хотят его убить», и вообще для России убийство из мести якобы не является редкостью.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории уехал в США в 2016 году, после чего начал рассказывать американским журналистам о применении допинга российскими спортсменами в ходе сочинской Олимпиады 2014 года, до нее и впоследствии. Кроме того, Родченков заявил о существовании в РФ централизованной, контролируемой властями системы подмены допинг-проб.