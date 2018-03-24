Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Украинского консула впервые допустили к 61-летнему пенсионеру из города Сорокино Алексею Сизоновичу, которого российский суд приговорил к 12 годам заключения якобы за подготовку терактов.Полтора года Россия не позволяла консулу встретиться с Сизоновичем. Во время первой встречи с Дианой Ивановой украинец сказал, это из-за того, что на его теле и лице были явные признаки избиения"Как Алексей Иванович мне рассказал, в то время, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки в том числе и электрическим током", - рассказала Иванова.По ее словам, украинская сторона пытается делать все возможное для освобождения Сизоновича из российской тюрьмы."Но тут еще вопрос такой, что, кроме 12 лет, к которым его приговорили, у него еще 250 тысяч штрафа, он должен их заплатить, и тогда может встать вопрос о том, чтобы перевести его для отбывания наказания на территорию Украины. А пока эта сумма штрафа не погашена, об этом никто не будет разговаривать", - отметила консул.Кроме того, она рассказала, что суд не принял во внимание того факта, что Сизонович получает пенсию, перерасчет которой смог бы покрыть убытки за четыре года.