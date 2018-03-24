Российские фигуристки сохранили максимальную квоту в одиночном катании на ЧМ-2019

МИЛАН (Италия), 24 мар - РИА Новости. Россия сохранила максимальную квоту в три участницы в женском одиночном фигурном катании на чемпионатах мира по итогам выступления на ЧМ-2018, который проходит в Милане.

В пятницу Алина Загитова и Мария Сотскова заняли по итогам выступления в короткой и произвольной программах соответственно пятое и восьмое места, показав лучшие результаты среди россиянок. Победительницей ЧМ-2018 в одиночном катании стала канадка Кейтлин Осмонд.

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Согласно регламенту чемпионата мира, максимальная квота у страны сохраняется в том случае, если две лучшие спортсменки в сумме своих мест не превысили число 13. В итоге Загитова и Сотскова остановились именно на этой цифре.