Российский актер и режиссер Райкин попал в базу «Миротворца»

Российский актер и художественный руководитель московского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин сегодня попал в базу сайта «Миротворец».

Отмечается, что Райкина внесли в раздел «Чистилище» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым».

Кроме того, на странице «Миротворца» в Facebook отмечено, что раньше Райкина не могли внести в базу, поскольку не было доказательств его противоправной деятельности.

На сайте отмечается: «Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым».