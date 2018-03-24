Саша Черно не считает Лену Хромину своей подругой

Вот и вышло в эфир наше похождение в караоке. Не понимаю, какие ко мне претензии и в чем меня пытаются обвинить фанаты Лены? Она сама просила всё снимать на видео. Сама просила выкладывать сторисы. Сама заигрывала и флиртовала с Глебом. Я при чем? Мы вообще хотели с Борисевич отдохнуть вдвоём, отметить мой год на проекте. Лену отправили с нами. Если не умеешь пить, не пей. В чем виновата я? Вы говорите о дружбе? У меня нет подруг на проекте. С Леной мы максимум-коллеги по шоу. (Если я иногда кого-то поддерживаю, это не говорит о дружбе, это вопрос воспитания. И то, что человеку в этот момент необходима поддержка) Уверена, что пишут люди, которые сами косячат, а потом ищут крайних. Тк в себе увидеть проблему очень сложно, проще свалить на третье лицо. Говорила, что Лена сама лезла к Глебу? Да чтоб Саймон на эмоциях его не убил. Голову включите, заступнички хреновы.