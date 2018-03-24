Сегодня исполняется 102 года штурманской службе Военно-воздушных сил

В настоящий момент в объединениях, соединениях и частях Воздушно-космических сил проходят службу более 2000 штурманов различных родов авиации.

Основная задача штурманской службы – обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Справочно:

История создания штурманской службы берет свое начало с приобретения первого боевого опыта авиаторами Первой мировой войны. С появлением задач воздушной разведки и применения с аэропланов оружия назрела необходимость наличия в экипаже летчика-наблюдателя или аэронавигатора. Так 24 марта 1916 г. была создана Центральная аэронавигационная станция.

В 1932 году было принято решение о введении в авиационных частях ВВС вместо летчика-наблюдателя должности штурмана, который в полете играл активную роль навигатора и бомбардира. Это нововведение резко повышало значение аэронавигационной службы, ставшей одной из важнейших летных служб ВВС, от которой в значительной степени зависит эффективность боевых действий авиации.

К концу Великой Отечественной войны благодаря штурманской службе надежность навигации повысилась по сравнению с начальным периодом войны более чем в 4 раза, надежность выхода на цель в 5 раз, меткость бомбометания на 74%.

Штурманской службой была разработана аэронавигация воздушной трассы из США в СССР через Аляску, Дальний Восток, Сибирь для переброски американских самолетов по ленд-лизу.

За годы войны, а также в предшествовавших ей боевых действиях и конфликтах, 243 штурмана были удостоены звания Героя Советского Союза, а Василий Васильевич Сенько был удостоен высшей награды Родины дважды.