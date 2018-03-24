Сегодня вечером - Утренняя звезда (24.03.2018)

Добавлено: 24 мар 2018 в 20:19 ,

Сегодня вечером. Утренняя звезда последний выпуск 24 марта. Юлия Меньшова и Максим Галкин вспомнят главную передачу по поиску маленьких талантов. В студии соберутся выпускники конкурса, бессменный ведущий Юрий Николаев и его маленькие соведущие, добившиеся мирового успеха. В придуманную больше 20 лет назад Юрием Николаевым Утреннюю звезду сегодня играют во всех уголках страны. В ней даже традиции остались прежними. Каждое его появление словно начало новой передачи. Кажется, что сейчас Юрий Николаев выйдет на сцену и произнесет: “Доброе утро, доброе утро уважаемые друзья, дорогие зрители и телезрители. На первом канале ОРТ телевизионно-конкурсная программа “Утренняя звезда”.











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