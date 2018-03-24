Секрет на миллион - 65 выпуск - Алексей Глызин (24.03.2018)

Добавлено: 24 мар 2018 в 18:00 ,

Секрет на миллион 65 серия Алексей Глызин последний выпуск 24 марта. Его сердце — открытая рана. Певец тяжело переживает смерть мамы. Какая болезнь приковала ее к постели? Почему она растила единственного сына одна? И успел ли певец с ней попрощаться? Он откровенно расскажет о женщине, которая свела его с ума. Как он бросил семью ради несовершеннолетней любовницы и бросил к ее ногам весь мир? Почему она так и не стала законной женой? И готов ли певец увидеть ее после долгой разлуки. Любимец женщин Алексей Глызин признается в своих похождениях. Что у него было с самой Аллой Пугачёвой? Как он ушел от жены к любовнице, едва не разрушил свой второй брак и как вымолил у супруги прощение. Ведущая Лера Кудрявцева.



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