Семь человек погибли при перестрелке в Рио-де-Жанейро

Семь человек погибли 24 марта при перестрелке между сотрудниками местной полиции и преступниками в Росинье в Рио-де-Жанейро.

Правоохранители осматривали улицы и попали под обстрел. Семь бандитов ранили. Их отвезли в больницу. Там они скончались от полученных ранений.

В прошлом месяце бразильское правительство решило обеспечить безопасность в штате Рио-де-Жанейро, используя военных. Такой режим защиты должен продлиться весь 2018 год. Причиной этому послужил высокий уровень преступности. В прошлом году в штате убили свыше шести тысяч человек, в том числе порядка сотни сотрудников полиции.