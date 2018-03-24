Сенат Италии впервые с XIX века возглавила женщина

Показать меню
Актуально
Российские керлингистки проиграли команде Канады на ЧМ - 19:42 Российские керлингистки проиграли команде Канады на ЧМ Бывший футболист сборной Украины осваивает новую профессию - 19:56 Бывший футболист сборной Украины осваивает новую профессию Памфилова анонсировала смену глав региональных избиркомов - 20:08 Памфилова анонсировала смену глав региональных избиркомов Басманный суд отпустил Захарченко-старшего под домашний арест - 20:08 Басманный суд отпустил Захарченко-старшего под домашний арест Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Тюмени - 20:08 Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Тюмени Болельщики смогут бесплатно проехать на метро после матча Россия — Бразилия - 20:09 Болельщики смогут бесплатно проехать на метро после матча Россия — Бразилия Росгидромет предложил объединить все метеослужбы в госкорпорацию - 20:09 Росгидромет предложил объединить все метеослужбы в госкорпорацию СБУ сообщила Савченко о подозрении в подготовке госпереворота - 20:10 СБУ сообщила Савченко о подозрении в подготовке госпереворота Британский суд разрешил врачам передать анализы Скрипалей в ОЗХО - 20:56 Британский суд разрешил врачам передать анализы Скрипалей в ОЗХО «Благотворители-насильники»: в Курске волонтеру жестоко отомстили за умершего - 21:06 «Благотворители-насильники»: в Курске волонтеру жестоко отомстили за умершего кота ВАЖНО: Россия отправила «Вежливых людей» в Африку - 21:09 ВАЖНО: Россия отправила «Вежливых людей» в Африку "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с футболистом Ибрагимовичем - 21:14 Украинские ПВО привели в режим полной в боевой готовности - 21:20 Украинские ПВО привели в режим полной в боевой готовности Правительство РФ признало разработку резидента «Сколково» одной из лучших - 21:22 Правительство РФ признало разработку резидента «Сколково» одной из лучших платформ для создания «Умного города» Порошенко поблагодарил прокуроров и СБУ за разоблачение Савченко - 21:22 Порошенко поблагодарил прокуроров и СБУ за разоблачение Савченко Турчак пожалел о партийной принадлежности Слуцкого - 21:22 Турчак пожалел о партийной принадлежности Слуцкого Слова Шойгу о голосовании армии за Путина вызвали неодобрение в ЦИК - 21:22 Слова Шойгу о голосовании армии за Путина вызвали неодобрение в ЦИК
» » Сенат Италии впервые с XIX века возглавила женщина

Сенат Италии впервые с XIX века возглавила женщина


Добавлено: 24 мар 2018 в 19:09, Категория: Новости на сегодня
Сенат Италии впервые с XIX века возглавила женщина

Впервые со времен Сардинского королевства (XIХ век) верхнюю палату парламента (Сенат) Италии возглавила женщина. Ею стала 71-летняя Мария Элизебетта Альберти Казеллати — представительница партии «Вперед, Италия», которой руководит Сильвио Берлускони, и ближайшая соратница последнего.

Из 319 сенаторов кандидатуру Казеллати поддержали 240 человек при необходимом минимуме в 160 голосов, уточняет ТАСС. Фактически ее избрание стало результатом компромисса между партиями-участницами правоцентристской коалиции.

В послужном списке женщины-политика — посты замминистра в кабинетах правительства под предводительством Берлускони и постоянное членство в парламенте с 2001 года.

Председатель Сената является вторым человеком в государственном управлении Италии.

В нижней палате парламента страны спикера избирали одновременно — им стал кандидат от «Движения "Пять звезд"» Роберто Фико, за которого проголосовали 422 депутата из 620 присутствовавших на заседании.


Материалы по теме:

Ни одна из партий Италии не получила большинства в парламенте
Президент Италии завершил консультации по преодолению правительственного кризиса
В Милане объявлено о создании политического движения «Энергия для Италии»
Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем
Добавлено: 24 мар 2018 в 19:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Воронины - 21 сезон, 10 серия (22.03.2018)

Воронины - 21 сезон, 10 серия (22.03.2018)

Кураторы - 15 серия (22.03.2018)

Кураторы - 15 серия (22.03.2018)

Вечерний прайм - Дмитрий Гордон, журналист (22.03.2018)

Вечерний прайм - Дмитрий Гордон, журналист (22.03.2018)

С подразделениями российской военной базы в Южной Осетии проведено ротное тактическое учение

С подразделениями российской военной базы в Южной Осетии проведено ротное тактическое учение

Новости России
еще новости
Скрипаль стал жертвой противников России, заявил Кадыров

Скрипаль стал жертвой противников России, заявил Кадыров

Песков: Путин знает, как работать на посту президента дальше

Песков: Путин знает, как работать на посту президента дальше

Орлов: Рынок Telegram почти исчерпан

Орлов: Рынок Telegram почти исчерпан

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Кристина Дерябина против того, чтобы женщины унижались перед мужчинами

Кристина Дерябина против того, чтобы женщины унижались перед мужчинами

Саша Черно не считает Лену Хромину своей подругой

Саша Черно не считает Лену Хромину своей подругой

Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле

Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле

Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна

Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна

Новости политики
еще новости
Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Новости экономики
еще новости
Разработка платформы Cure WorldCosplay для активного развития косплей направления

Разработка платформы Cure WorldCosplay для активного развития косплей направления

Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной.

Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной.

COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность.

COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность.

TradePlayz зарабатывай играючи!

TradePlayz зарабатывай играючи!

Новости общества
еще новости
Погода в апреле 2018 - прогноз синоптиков

Погода в апреле 2018 - прогноз синоптиков

Начальник Генштаба РФ Герасимов обнародовал свою настоящую доктрину

Начальник Генштаба РФ Герасимов обнародовал свою настоящую доктрину

Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром

Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром

Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой

Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой

Происшествия
еще новости
Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Новости Украины
еще новости
Медики объяснили, почему нужно ежедневно выпивать чашку кофе

Медики объяснили, почему нужно ежедневно выпивать чашку кофе

Даша Астафьева восхитила мужчин соблазнительными фото

Даша Астафьева восхитила мужчин соблазнительными фото

Ученые назвали продукты, способствующие похудению

Ученые назвали продукты, способствующие похудению

Ученые рассказали о жутких последствиях изменения климата

Ученые рассказали о жутких последствиях изменения климата

Мировые новости
еще новости
Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Определены главные способы уберечься от рака

Определены главные способы уберечься от рака

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе




Лента новостей
Кристина Дерябина против того, чтобы женщины унижались перед мужчинами - 17:49 Кристина Дерябина против того, чтобы женщины унижались перед мужчинамиСеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной. - 17:33 Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной.Ватерполистки сборной России проиграли команде Греции в финале Кубка Европы - 17:28 Ватерполистки сборной России проиграли команде Греции в финале Кубка ЕвропыНачальник Генштаба РФ Герасимов обнародовал свою настоящую доктрину - 17:24 Начальник Генштаба РФ Герасимов обнародовал свою настоящую доктринуЭрдоган назвал Запад агрессором и захватчиком - 17:07 Эрдоган назвал Запад агрессором и захватчикомФигурист Коляда принес России первую бронзу ЧМ за семь лет - 17:03 Фигурист Коляда принес России первую бронзу ЧМ за семь летЦБ РФ подсчитал не принимающие новые купюры банкоматы - 17:03 ЦБ РФ подсчитал не принимающие новые купюры банкоматыКонстантина Райкина внесли в базу данных «Миротворца» - 17:02 Константина Райкина внесли в базу данных «Миротворца»Максим Шевченко выложил видео с бреющимся Грудининым - 17:02 Максим Шевченко выложил видео с бреющимся ГрудининымПорошенко: 30 серебренников переправлялись по каналу между Днепром и Москва-рекой - 16:49 Порошенко: 30 серебренников переправлялись по каналу между Днепром и Москва-рекойУченые назвали продукты, способствующие похудению - 16:28 Ученые назвали продукты, способствующие похудениюCOINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность. - 16:26 COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность.Инопланетный монстр с планеты Нибиру оказался на Земле - 16:23 Инопланетный монстр с планеты Нибиру оказался на ЗемлеГройсман: за 3-5 лет восстановим дороги Украины - 15:51 Гройсман: за 3-5 лет восстановим дороги Украины
Последние новости
Тест компании «Перформия»: отзывы и результаты - 19:24 Тест компании «Перформия»: отзывы и результаты При проведении КТО в Дагестане ликвидировали боевика - 19:10 При проведении КТО в Дагестане ликвидировали боевика Сенат Италии впервые с XIX века возглавила женщина - 19:09 Сенат Италии впервые с XIX века возглавила женщина Причиной пожара в московском жилом доме стал самогонный аппарат - 19:09 Причиной пожара в московском жилом доме стал самогонный аппарат Родченков пришел на встречу с конгрессменами США в балаклаве - 19:08 Родченков пришел на встречу с конгрессменами США в балаклаве Эрдоган назвал Запад «историческим» захватчиком и агрессором - 19:08 Эрдоган назвал Запад «историческим» захватчиком и агрессором УЕФА опубликовал путеводитель по Киеву для гостей финала ЛЧ - 19:02 УЕФА опубликовал путеводитель по Киеву для гостей финала ЛЧ Погода в апреле 2018 - прогноз синоптиков - 19:00 Погода в апреле 2018 - прогноз синоптиков Ватабэ победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Германии - 18:59 Ватабэ победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Германии Скрипаль стал жертвой противников России, заявил Кадыров - 18:51 Скрипаль стал жертвой противников России, заявил Кадыров Медики объяснили, почему нужно ежедневно выпивать чашку кофе - 18:23 Медики объяснили, почему нужно ежедневно выпивать чашку кофе Разработка платформы Cure WorldCosplay для активного развития косплей направления - 18:21 Разработка платформы Cure WorldCosplay для активного развития косплей направления Песков: Путин знает, как работать на посту президента дальше - 18:07 Песков: Путин знает, как работать на посту президента дальше
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"