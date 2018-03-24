Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной.

Setcoin был номинирован на церемонию награждения Blockchain Industry Awards на Global Fintech & Blockchain Industry Awards, которая пройдет в апреле 2018 года в Шанхае, Китай.

О Setcoin

Setcoin - криптовалюта применяемая для различных сфер услуг, использующая чрезвычайно популярную платформу Inserviss. SetCoin уменьшает время оплаты услуг, по сравнению с обычной наличностью или кредитными картами. Во время работы над платформой основатели Игорь и Елена Перепечные вложили много времени в понимание технологии блокчейн. Они пришли к выводу, что технология blockchain, впервые разработанная криптовалютами, такими как Bitcoin и Ethereum, быстро достигла своего предела транзакций. Таким образом, во время разработки платформы, они создали использовали новый протокол под названием Red Belly Blockchain Consensus. Многин из пользователей на многих платформамх проводят транзакции с малой наличностью. RBBC позволяет осуществлять тысячи транзакций с низкой стоимостью в секунду, по сравнению с платформой Bitcoin равной 7 транзакциям в секунду.

Высокая скорость транзакций и крайне низкая комиссия позволяют пользователям подключаться по всему миру.

ICO

SetCoin, является основой платформы Inserviss в настоящее время находящейся на стадии ICO. Продажа начнется 1 марта 2018 года и закончится 31 мая 2018 года. Монеты предлагаются по крайни низком и выгодным ценам.

Головной офис

Планируется запуск Главного штаба в Южной Калифорнии, Плая Виста, Лос-Анджелес. Плая Виста - это быстрорастущий центр технологий, Медиа и развлечений.

Продукты - созданные в данной области более дружественные и ориентированы на потребителя.

Inserviss inc. Кремниевая долина, Джефферсон.

Jefferson Blvd 12427

Лос-Анджелес, Калифорния

90066 США

Разработчики настроили следующие коэффициенты конверсии:

1 КОМПЛЕКТ BTC = 100 000

1 ETH = КОМПЛЕКТ 4000

1 КОМПЛЕКТ LTC = 1250

1 EUR = 6 КОМПЛЕКТ

1 USD = 5 КОМПЛЕКТ

Сеткоин блокчейн

В ядре Сеткоин блокчейн - доступна функция Red Belly Blockchain Consensus (RBBC), которая дает скорость обработки в 11.5 раз быстрее платформы Visa, в 94,000 раз быстрее платформы Bitcoin. Блокчейн Red Belly может обрабатывать более 660 000 транзакций в секунду. Для сравнения, сеть VISA имеет пиковую емкость около 56 000 транзакций в секунду, а сеть Bitcoin ограниченная примерно семью транзакциями в секунду.

Все Setcoins теперь доступны на Waves DEX.

За $100 000+ заказов доступны прилагающиеся бонусы,

при возникновении желания приобрести, пользователи могут обратиться к администратору [email protected]

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

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