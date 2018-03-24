Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной.

Setcoin был номинирован на церемонию награждения Blockchain Industry Awards на Global Fintech & Blockchain Industry Awards, которая пройдет в апреле 2018 года в Шанхае, Китай.
О Setcoin
Setcoin - криптовалюта применяемая для различных сфер услуг, использующая чрезвычайно популярную платформу Inserviss. SetCoin уменьшает время оплаты услуг, по сравнению с обычной наличностью или кредитными картами. Во время работы над платформой основатели Игорь и Елена Перепечные вложили много времени в понимание технологии блокчейн. Они пришли к выводу, что технология blockchain, впервые разработанная криптовалютами, такими как Bitcoin и Ethereum, быстро достигла своего предела транзакций. Таким образом, во время разработки платформы, они создали использовали новый протокол под названием Red Belly Blockchain Consensus. Многин из пользователей на многих платформамх проводят транзакции с малой наличностью. RBBC позволяет осуществлять тысячи транзакций с низкой стоимостью в секунду, по сравнению с платформой Bitcoin равной 7 транзакциям в секунду.
Высокая скорость транзакций и крайне низкая комиссия позволяют пользователям подключаться по всему миру.
ICO
SetCoin, является основой платформы Inserviss в настоящее время находящейся на стадии ICO. Продажа начнется 1 марта 2018 года и закончится 31 мая 2018 года. Монеты предлагаются по крайни низком и выгодным ценам.
Головной офис
Планируется запуск Главного штаба в Южной Калифорнии, Плая Виста, Лос-Анджелес. Плая Виста - это быстрорастущий центр технологий, Медиа и развлечений.
Продукты - созданные в данной области более дружественные и ориентированы на потребителя.
Inserviss inc. Кремниевая долина, Джефферсон.
Jefferson Blvd 12427
Лос-Анджелес, Калифорния
90066 США
Разработчики настроили следующие коэффициенты конверсии:
1 КОМПЛЕКТ BTC = 100 000
1 ETH = КОМПЛЕКТ 4000
1 КОМПЛЕКТ LTC = 1250
1 EUR = 6 КОМПЛЕКТ
1 USD = 5 КОМПЛЕКТ
Сеткоин блокчейн
В ядре Сеткоин блокчейн - доступна функция Red Belly Blockchain Consensus (RBBC), которая дает скорость обработки в 11.5 раз быстрее платформы Visa, в 94,000 раз быстрее платформы Bitcoin. Блокчейн Red Belly может обрабатывать более 660 000 транзакций в секунду. Для сравнения, сеть VISA имеет пиковую емкость около 56 000 транзакций в секунду, а сеть Bitcoin ограниченная примерно семью транзакциями в секунду.
Все Setcoins теперь доступны на Waves DEX.
За $100 000+ заказов доступны прилагающиеся бонусы,
при возникновении желания приобрести, пользователи могут обратиться к администратору [email protected]
Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:
- Веб-сайт: http://www.setcoins.io
- Технический документ: https://drive.google.com/file/d/1aHNq9Gnd_x0L1-QHRtsGUPEsGuAaHgw9/view
Социальные сети проекта:
- facebook: https://www.facebook.com/ico.setcoins.io/
- twitter: https://twitter.com/setcoinsale
- Телеграмм: https://t.me/setcoin
- BITCOINTALK: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2654677
- ВТТ автора:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905