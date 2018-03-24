Сироткин стал 13-м в третьей практике Гран-при Австралии "Формулы-1"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин показал 13-й результат в третьей сессии свободных заездов первого этапа нового сезона "Формулы-1", который проходит в Австралии.

Лучшим стал немец Себастьян Феттель из "Феррари", время которого на быстрейшем из 15 кругов - 1 минута 26,067 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен (13 кругов, отставание - 2,432 секунды), замкнул тройку сильнейших швед Маркус Эрикссон из "Заубера" (14 кругов, +2,823).

Сироткин (16 кругов, +9,522) занял 13-е место, второй пилот "Уильямса" канадец Лэнс Стролл (8 кругов, +9,761) - 14-е.

Квалификация Гран-при Австралии состоится позже в субботу.