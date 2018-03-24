Сироткин стал 13-м в третьей практике Гран-при Австралии "Формулы-1"

Показать меню
Актуально
Путин может сыграть с российской сборной по хоккею - 08:33 Путин может сыграть с российской сборной по хоккею Российские керлингистки обыграли немок на чемпионате мира в Канаде - 08:49 Российские керлингистки обыграли немок на чемпионате мира в Канаде Глава Подмосковья озвучил требования жителей Волоколамска - 08:57 Глава Подмосковья озвучил требования жителей Волоколамска Мемория. Григорий Козинцев - 08:57 Мемория. Григорий Козинцев Саркози предъявили обвинение в коррупции - 08:57 Саркози предъявили обвинение в коррупции ФРС подняла базовую ставку - 08:57 ФРС подняла базовую ставку СМИ узнали о плане Мэй убедить ЕС выслать российских дипломатов - 08:58 СМИ узнали о плане Мэй убедить ЕС выслать российских дипломатов В США журналисты изучают новый законопроект о борьбе с пропагандой - 09:07 В США журналисты изучают новый законопроект о борьбе с пропагандой Многодетная семья Бергфельд прячется в России от карателей «Югендамт» - 09:08 Многодетная семья Бергфельд прячется в России от карателей «Югендамт» Индексация пенсий выше инфляции: Минтруд обещает выполнить указы Путина - 09:15 Индексация пенсий выше инфляции: Минтруд обещает выполнить указы Путина Инсайдер: "Мелания Трамп ненавидит свою жизнь в Белом доме" - 09:16 Инсайдер: Россия и КНДР договорились о взаимодействии в транспорте, науке и образовании - 09:30 Россия и КНДР договорились о взаимодействии в транспорте, науке и образовании Forbes составил рейтинг самых надежных банков в России - 09:42 Forbes составил рейтинг самых надежных банков в России «Автодор» огласил стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Петербург - 10:06 «Автодор» огласил стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Петербург Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на штраф в 800 тысяч рублей - 10:06 Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на штраф в 800 тысяч рублей СМИ узнали о «консенсусе» правительства по повышению НДФЛ - 10:06 СМИ узнали о «консенсусе» правительства по повышению НДФЛ Трамп ответил на критику за поздравление Путину - 10:07 Трамп ответил на критику за поздравление Путину
» » Сироткин стал 13-м в третьей практике Гран-при Австралии "Формулы-1"

Сироткин стал 13-м в третьей практике Гран-при Австралии "Формулы-1"


Добавлено: 24 мар 2018 в 07:37, Категория: Спорт
Сироткин стал 13-м в третьей практике Гран-при Австралии "Формулы-1"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин показал 13-й результат в третьей сессии свободных заездов первого этапа нового сезона "Формулы-1", который проходит в Австралии.

Лучшим стал немец Себастьян Феттель из "Феррари", время которого на быстрейшем из 15 кругов - 1 минута 26,067 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен (13 кругов, отставание - 2,432 секунды), замкнул тройку сильнейших швед Маркус Эрикссон из "Заубера" (14 кругов, +2,823).

Сироткин (16 кругов, +9,522) занял 13-е место, второй пилот "Уильямса" канадец Лэнс Стролл (8 кругов, +9,761) - 14-е.

Квалификация Гран-при Австралии состоится позже в субботу.


Материалы по теме:

Феттель стал лучшим во 2-й день шинных тестов "Формулы-1", Кубица опередил Сироткина
Хэмилтон показал лучшее время и в третьей практике на этапе "Формулы-1" в Абу-Даби
Пилот "Мерседеса" Боттас стал лучшим в третьей практике Гран-при Бразилии
Гонщик "Феррари" Райкконен стал лучшим в третьей практике Гран-при Малайзии "Ф-1"
Добавлено: 24 мар 2018 в 07:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Жириновский заявил об уходе из политики

Жириновский заявил об уходе из политики

Украина – рассадник редких инфекций и зона биомедицинских экспериментов

Украина – рассадник редких инфекций и зона биомедицинских экспериментов

Ученые заявили, что замедлить темпы глобального потепления можно с помощью распыления соли

Ученые заявили, что замедлить темпы глобального потепления можно с помощью распыления соли

Песков рассказал о целях внешней политики Путина

Песков рассказал о целях внешней политики Путина

Новости России
еще новости
Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Мировая акция «Час Земли» пройдет в десятый раз в России

Мировая акция «Час Земли» пройдет в десятый раз в России

Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества»

Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества»

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Мелания Трамп вручила награды женщинам за смелость, а в ответ получила осуждающие комментарии

Мелания Трамп вручила награды женщинам за смелость, а в ответ получила осуждающие комментарии

Кайли Дженнер опубликовала в соцсети первое селфи с дочерью Сторми

Кайли Дженнер опубликовала в соцсети первое селфи с дочерью Сторми

Собчак поддержала интригу, показав свой беременный живот

Собчак поддержала интригу, показав свой беременный живот

Карла Бруни эмоционально высказалась в поддержку своего мужа Николя Саркози во время расследования

Карла Бруни эмоционально высказалась в поддержку своего мужа Николя Саркози во время расследования

Новости политики
еще новости
Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Началась новая холодная война и у России нет шансов, - эксперт

Началась новая холодная война и у России нет шансов, - эксперт

Информация об отзыве посла ЕС из РФ в дальнейшем может не подтвердиться

Информация об отзыве посла ЕС из РФ в дальнейшем может не подтвердиться

Новости экономики
еще новости
TradePlayz зарабатывай играючи!

TradePlayz зарабатывай играючи!

Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.

Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.

Realty Crypto Investment – интересная платформа использующая все новые технологии

Realty Crypto Investment – интересная платформа использующая все новые технологии

Повышение подоходного налога прокомментировали в Минфине

Повышение подоходного налога прокомментировали в Минфине

Новости общества
еще новости
Сегодня исполняется 102 года штурманской службе Военно-воздушных сил

Сегодня исполняется 102 года штурманской службе Военно-воздушных сил

ДОСААФ Ярославской области организовали парашютные прыжки юнармейцев-призывников

ДОСААФ Ярославской области организовали парашютные прыжки юнармейцев-призывников

В КВЦ «Патриот» прошла научная конференция военных топографов и геодезистов

В КВЦ «Патриот» прошла научная конференция военных топографов и геодезистов

Надежда Савченко объявила голодовку в зале суда

Надежда Савченко объявила голодовку в зале суда

Происшествия
еще новости
Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Новости Украины
еще новости
В Харькове произошло масштабное ДТП

В Харькове произошло масштабное ДТП

В оккупированном Донецке скорая вылетела в кювет

В оккупированном Донецке скорая вылетела в кювет

Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР

Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР

Киевский суд избирает меру пресечения для Надежды Савченко

Киевский суд избирает меру пресечения для Надежды Савченко

Мировые новости
еще новости
Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Определены главные способы уберечься от рака

Определены главные способы уберечься от рака

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе




Лента новостей
Бывший лидер США Картер предложил Трампу помощь в переговорах с КНДР - 04:00 Бывший лидер США Картер предложил Трампу помощь в переговорах с КНДРСтох стал первым в прыжках на лыжах с трамплина на этапе КМ в Словении - 03:35 Стох стал первым в прыжках на лыжах с трамплина на этапе КМ в СловенииАнтонов сообщил, что у американцев сохранился интерес к культуре России - 03:28 Антонов сообщил, что у американцев сохранился интерес к культуре РоссииАнтропологи узнали, какими были предки индейцев - 03:21 Антропологи узнали, какими были предки индейцевКайли Дженнер опубликовала в соцсети первое селфи с дочерью Сторми - 02:49 Кайли Дженнер опубликовала в соцсети первое селфи с дочерью СтормиМинздрав Украины не смог доказать, что Супрун является и. о. министра (ДОКУМЕНТ) - 02:35 Минздрав Украины не смог доказать, что Супрун является и. о. министра (ДОКУМЕНТ)В Раде рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО - 02:14 В Раде рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО6 незаменимых продуктов, которые придадут сил и поднимут настроение - 02:07 6 незаменимых продуктов, которые придадут сил и поднимут настроениеДОСААФ Ярославской области организовали парашютные прыжки юнармейцев-призывников - 02:02 ДОСААФ Ярославской области организовали парашютные прыжки юнармейцев-призывниковВ Польше женщины вновь протестуют против ужесточения закона об абортах - 02:00 В Польше женщины вновь протестуют против ужесточения закона об абортахГде и как протезировать зубы - 01:58 Где и как протезировать зубыСпособы омоложения. Пластика лица. - 01:58 Способы омоложения. Пластика лица.Залог красивой улыбки - 01:58 Залог красивой улыбкиСпособы удаления родинок - 01:57 Способы удаления родинок
Последние новости
ДНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки - 08:29 ДНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый - 08:14 Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый Дубль Лайюна помог сборной Мексики по футболу разгромить исландцев в контрольной игре - 08:02 Дубль Лайюна помог сборной Мексики по футболу разгромить исландцев в контрольной игре Сироткин стал 13-м в третьей практике Гран-при Австралии "Формулы-1" - 07:37 Сироткин стал 13-м в третьей практике Гран-при Австралии Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни - 07:28 Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни Сегодня исполняется 102 года штурманской службе Военно-воздушных сил - 07:21 Сегодня исполняется 102 года штурманской службе Военно-воздушных сил Украину приучают к террору. Как превратить страну в частную тюрьму - 07:02 Украину приучают к террору. Как превратить страну в частную тюрьму Неизвестная компания планирует запуск с космодрома на Аляске - 06:58 Неизвестная компания планирует запуск с космодрома на Аляске «Аль-Каида», «Белые каски» и турецкие СМИ открыли новый фронт против России (ФОТО) - 06:37 «Аль-Каида», «Белые каски» и турецкие СМИ открыли новый фронт против России (ФОТО) Россия поучаствовала в выставке о водных ресурсах, проходящей в ООН - 06:08 Россия поучаствовала в выставке о водных ресурсах, проходящей в ООН Сирия: Российские военные и чеченцы под Дамаском — репортаж РВ (ФОТО) - 05:51 Сирия: Российские военные и чеченцы под Дамаском — репортаж РВ (ФОТО) В Украине готовят амнистию на нерастаможенные авто - 05:02 В Украине готовят амнистию на нерастаможенные авто Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в - 04:49 Он защищал Донбасс: Звезда Героя ДНР в память о погибшем бойце спецназа МЧС «Легион» появилась в Донецке (ФОТО, ВИДЕО)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"