«Следы, ведущие в Кремль, обрываются в Темзе»: Захарова ответила на обвинения в адрес РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу прокомментировала утверждения о том, что следы преступлений в отношении россиян в Великобритании «ведут в Кремль».

«Я постоянно слышу от британских официальных лиц фразу о том, что следы преступлений в отношении российских граждан на территории Великобритании «ведут в Кремль». Хочется добавить: а обрываются в Темзе», — написала дипломат.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у Москвы якобы был мотив отравить Скрипаля.

Отношения России и Великобритании резко обострились после отравления и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, они были обнаружены без сознания на скамейке в сквере.

В Лондоне возложили ответственность на Москву. Российская сторона опровергла предположения о причастности к инциденту, указав на необоснованность обвинений.

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