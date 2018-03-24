СМИ узнали о согласии Трампа выслать «десятки» российских дипломатов

Американский лидер Дональд Трамп согласился с доводами своих советников, которые рекомендовали ему последовать примеру Великобритании и отреагировать на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля высылкой российских дипломатов.

Решение о высылке, скорее всего, будет обнародовано в понедельник, 26 марта, и может затронуть «десятки» человек, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, решение Трампа все же не носит окончательного характера, и президент США может передумать. Главное для него, утверждают собеседники агентства, — это быть уверенным, что страны Евросоюза тоже примут аналогичные меры.

В пресс-службе Белого дома отказались комментировать эту информацию, но заместитель пресс-секретаря Радж Шах пояснил, что «Соединенные Штаты решительно поддерживают Великобританию, осуждая возмутительные действия России», и Дональд Трамп «всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности в ответ на ее злонамеренные действия».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в президентской администрации сообщал, что Совет национальной безопасности США дал Трампу рекомендацию ответить на отравление Скрипаля высылкой «нескольких» российских дипломатов, депортация которых должна стать «самой серьезной мерой» в этой ситуации.

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщили, что ряд стран Евросоюза — возможно, до 20 государств — в понедельник объявят о высылке за свои пределы российских дипломатов. До этого CNN перечислял некоторые конкретные страны, готовые, по его данным, принять соответствующие решения: Франция, Германия, Исландия, Болгария, Нидерланды, Чехия, Дания, Польша, все прибалтийские республики.