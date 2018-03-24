Сотрудники ФСБ уничтожили в Дагестане боевика

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«В Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит», — сказали в НАК.

Также в сообщении отмечается, что нейтрализованный боевик был связан с Исламским Государством (запрещено в РФ).

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