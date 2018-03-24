Сотрудники ФСБ уничтожили в Дагестане боевика

Читайте по теме
Суд в Москве арестовал троих обвиняемых в переправке боевиков в Сирию и Ирак
В Ботлихском районе Дагестана сотрудники ФСБ уничтожили боевика. Об этом рассказали в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, передаёт ТАСС.
«В Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит», — сказали в НАК.
Также в сообщении отмечается, что нейтрализованный боевик был связан с Исламским Государством (запрещено в РФ).Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
Представители Администрации президента войдут в состав Авиационной коллегии кабмина
Украина намерена стать экспортёром газа
Новейшее российское оружие впервые показали на видео