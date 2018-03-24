Способы омоложения. Пластика лица.

Все женщины стремятся продлить свою молодость. Красивая кожа, ослепительная улыбка, женственность и грация - истинные прелести дамы. Морщины становятся ужасом каждой женщины, а чтобы от них избавиться нужно ухаживать за своей кожей, делать гимнастику. Это не всегда эффективно и тогда может встать вопрос о хирургическом решении проблемы – подтяжке лица.

Альтернативой этому может стать контурная пластика. Она включает в себя инъекции рассасывающих препаратов. Они делаются под кожу лица, туда где мимические морщины наиболее выражены. Препараты содержат в своем составе гиалуроновую кислоту. Эластичность и упругость кожи определяется как раз особенностями этого вещества. Только врач косметолог должен вводить препарат. Результат не заставит себя долго ждать. Изменения вы увидите практически сразу. Неправильное введение может закончиться плачевно.

Клиника «Профи» специализируется на косметологических услугах. Лучшие специалисты сделают контурную пластику носогубных складок, увеличение губ, мезотерапию и многое другое, чтобы вы увидели в зеркале красивую ухоженную женщину независимо от вашего возраста.

Омолаживающие процедуры

Одна из популярных услуг – биоревитализация lal-system. Этот метод омоложения основан на использовании гиалуроновой кислоты натурального происхождения. Очень эффективно применение этой технологии при сухости кожи, ее преждевременном старении, подготовке к пластике. Морщины на лице можно устранить этим способом. Стоимость от девяти тысяч рублей.

Еще одна процедура, которая подарит свежесть и молодость лицу – TCA пилинг. Применяется химическое вещество – трихлоруксусная кислота. Суть такова: на обезжиренную кожу наносится очищающим состав кислоты. Могут появиться жжение и боль на время действия раствора, то есть в течение 20 минут. Эпидермис коагулируется, сходит. Затем несколько дней можно наблюдать отшелушивание корочек строй кожи и появление молодой обновленной. В зимнее время года эта процедура будет более безопасна. Летом обновленной коже может навредить солнце.

Такую процедуру рекомендуется доверить специалистам-косметологам.