Всматриваясь в своё лицо, мы нередко замечаем недостатки: прыщи, морщины, сухость. Одним из этих «дефектов» являются родинки. На ком-то они смотрятся прекрасно и становятся личной изюминкой. А кто-то рвёт на себе волосы, не зная, что делать с этим уродством. Можно воспользоваться, медицинскими методами, такими как удаление родинок лазером, кислотой или хирургическое вмешательство. Но самое главное во всём этом процессе, не пытаться избавиться от беспокойной родинки своими силами. Нужно помнить, что невус - это доброкачественная опухоль, которая с лёгкостью может стать злокачественной.

Поэтому здесь мы будем рассматривать безопасные способы:

Хирургическое папиллома удаление - обычно такую опухоль иссекают вместе с лоскутом кожи. Для людей боящихся скальпеля в руке врача и последующих шрамов вариант не очень хороший. Обычно, показания для этой операции выдаются при появлении злокачественной опухоли.

Лазерная терапия - делается местная анестезия, а затем с помощью современных лазеров проводится обработка поверхности родинки, испаряя ее слои за слоем. Главные плюсы такого удаления безболезненность и исключение повторного появления невуса. Так же после этой процедуры не остаётся шрамов. Трудоёмкое, удаление родинок на лице теперь становиться очень простым.

Криодеструкция – удаление невуса с помощью жидкого азота. Чаще всего дешёвая и простая процедура. На родинку наноситься азот, который «выжигает» её. Главный минус процедуры возможность оставление следов на коже или ожогов, или шрамов (с этим больше помогает лазерное удаление). Происходит такое из-за невозможности контроля глубины выжигания.

Это были не все, но самые доступные и распространённые способы удаления родинок. А какой метод выбрать, решать уже вам.