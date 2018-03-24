Степень опьянения водителей будут определять по анализу крови

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который уточняет ответственность автомобилистов за вождение в пьяном виде. Теперь водителей буду наказывать и при концентрации 0,3 и более грамма спирта на один литр крови.

Помимо новых мер, также продолжает действовать проверка на наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Уточняется, что такие меры введены в связи с тем, что врачам запрещено писать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, не проверив его кровь.

За вождение в нетрезвом состоянии водителя могут оштрафовать в размере 30 тысяч рублей и лишить водительских прав.