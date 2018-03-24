Тест компании «Перформия»: отзывы и результаты

Каждый работодатель сталкивается с проблемой подбора персонала. Возможно кому-то эта часть работы дается очень легко – человек видит соискателей вакансий насквозь и умеет безошибочно отсекать тех, кто не сможет влиться в коллектив и приносить пользу компании. Скорее всего, такие суперталантливые бизнесмены существуют, но обычно предприниматели время от времени ошибаются и нанимают не тех кадров, которые нужны.

Со временем, конечно, люди учатся и эффективность найма возрастает, но все равно риск совершить ошибку остается достаточно высоким. А ведь каждая ошибка в деле подбора персонала – это большие финансовые потери, а то и вообще вероятность поставить свою компанию на грань разорения.

К счастью, сегодня существует система, которая позволяет минимизировать риск найма некомпетентного и неподходящего сотрудника. Речь о тесте, который разработала компания «Перформия», которая уже на протяжении более 15 лет занимается оказанием помощи бизнесменам в деле подбора кадров. «Перформия» имеет 12 офисов в России и странах ближнего зарубежья, компания обучила 10 000 бизнесменов и руководителей HR-отделов, провела 19 000 семинаров и тренингов, а ее уникальная технология подбора персонала была внедрена в работу 2000 компаний.

Что же касается упомянутого теста, то на счету «Перформии» полтора миллиона оттестированных человек. И результаты этого теста в подавляющем большинстве случаев помогали бизнесменам принять правильные кадровые решения.

Разумеется, мы не будем здесь приводить вопросы, которые имеются в тесте, так как это интеллектуальная собственность компании «Перформия», а просто приведем список качеств, которые тест позволяет выявить в сотруднике: способен ли он организовывать и строить планы, концентрироваться на выполнении задачи, можно ли рассчитывать на него в стрессовой и форс-мажорной ситуации, способен ли он на подлость и обман, насколько быстро он может принимать решения, способен ли он контролировать свои эмоции, может ли помогать другим и адекватно понимать точку зрения другого человека.

Разумеется, это далеко не все выводы, которые можно сделать из теста «Перформии». Отзывы о нем в интернете свидетельствуют о том, что благодаря тесту можно досконально изучить каждого соискателя вакансии или уже работающего в компании сотрудника. Так же из отзывов о «Перформии» и ее теста можно узнать много полезной информации о компании, применяемых ею технологиях и пользе, которую можно из них извлечь.