Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

Президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в вооружённых силах. Об этом сообщает РИА «Новости». Читайте по теме
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В сообщении отмечается, что Трамп запретил трансгендерам службу в армии на основании рекомендаций главы Пентагона и экспертов.
В решении президента США указано, что служба трансгендеров в армии представляет существенный риск для эффективности военных.
Трансгендерам разрешили служить в американской армии, когда пост президента США занимал Барак Обама. В вооружённых силах Соединённых Штатов служит от 1,3 до 6 тысяч трансгендеров.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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