Тренер Загитовой: фигуристка не справилась с нервами, хотим принести извинения

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова не сумела справиться с нервами, представляя произвольную программу на чемпионате мира в Милане, заявил тренер спортсменки Даниил Глейхенгауз, также попросивший прощения у болельщиков.

"Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15 лет, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось. Проанализируем и будем работать. Станет сильней. Какой-никакой опыт", - сказал Глейхенгауз, которого цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Чемпионка Олимпиады-2018 в Пхенчхане Загитова на чемпионате мира в Милане заняла пятое место. Россиянка была второй в короткой программе, но во время исполнения произвольной программы упала на лед три раза.