Третья мировая война начнется после этого события: пугающее пророчество внучки Сталина появилось в Сети

Внучка Сталина – 47-летняя Крис Эванс, обладающая, по её словам, экстрасенсорными способностями и живущая в США, рассказала журналистам издания The Portland News, какое именно событие может привести к Третьей мировой войне.

Матерью Крис Эванс (при рождении она носила имя Ольга) является дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева, эмигрировавшая в США в 1966 году, отцом – известный американский архитектор Уэс Питерс. Позже их дочь Ольга Питерс сменила имя и фамилию, теперь её все знают как Крис Эванс.

В 2016 году, поборов рак груди, женщина почувствовала в себе экстрасенсорные способности, она может предсказывать будущее, причем весьма успешно, прогнозировать природные катаклизмы. Живет Крис в Портленде, где у неё небольшой магазинчик, торгующий антикварными предметами. За дар предвидения женщину в округе прозвали ведьмой, однако это её нисколько не смущает.

В интервью The Portland News экстрасенс рассказала, после какого события, как она полагает, неминуемо наступление Третьей мировой войны. По её словам, глобальное бедствие случится, если будет снесена любимая дача её дедушки Иосифа Сталина. Она находится в Кунцево и именуется Ближней дачей. Сейчас объект – в ведении Федеральной службы охраны. Это видение пришло к Эванс в ночь с первого на второе марта 2018 года. Считается, что именно в это время, а не 5 марта, 65 лет назад, в 1953-м, умер Сталин.

Крис Эванс консультировалась с другими медиумами и экстрасенсами, те подтвердили её теорию. Верить в неё или нет – дело каждого. Однако источник напоминает одну историческую деталь, касающуюся Второй мировой войны.