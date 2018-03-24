Ты супер - 2 сезон, 7 выпуск (24.03.2018)

Добавлено: 24 мар 2018 в 18:00 ,

Ты супер 2 сезон 7 серия последний выпуск 24 марта. Участников проекта пригласили на цирковую арену. Премьеру программы Царевна Несмеяна в Большом Московском цирке презентовали несколько месяцев назад. Это большое яркое шоу по мотивам русских народных сказок. Но перед началом, естественно, попкорн, сладкая вата и другие вкусняшки. Вместе с участниками проекта в цирк отправился ведущий программы Чудо техники на НТВ Сергей Малозёмов. Он пообщался с ребятами перед представлением и дал им полезные советы. А на арене цирка на проспекте Вернадского взмывали под купол акробаты. Наездницы исполняли захватывающие трюки на лошади. А после того, как на манеже появились тигры, стало даже немного не по себе.



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