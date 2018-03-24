Ученые назвали продукты, способствующие похудению

Группа исследователей из Израиля установила, что снижению веса способствует высокоэнергетический завтрак. Кроме того, он существенно сокращает потребность в инсулине среди людей.

Авторы эксперимента отметили: «Исследование, проведенное нами, показывает то, что сытный завтрак, средний обед и небольшой ужин благотворно отображаются на снижении веса. Помимо этого, улучшается самочувствие среди пациентов с острым сахарным диабетом».

Если сравнивать с обычной диетой, которую назначают людям с лишним весом или диабетом, то новая помогает не только в снижении веса, но и сохраняет чувство насыщения на весь день из-за завтрака, наполненного высокоэнергетическими продуктами.

По их мнению, не важно, как часто вы едите, главное — что и когда вы употребляете в пищу. Например, кусок хлеба, содержащий в себе большое количество углеводов, лучше съесть на завтрак, а вот на ужин подойдет белковая пища, к примеру, тот же творог.

Данное правило следует запомнить всем тем, кто заботится о сохранении фигуры и своего здоровья, так как поглощаемые организмом на завтрак углероды приводят к более низкой реакции глюкозы, а значит, что калории позже не откладываются, а уходят непосредственно в энергию.