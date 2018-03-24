УЕФА опубликовал путеводитель по Киеву для гостей финала ЛЧ

УЕФА обнародовал на своем сайте путеводитель для футбольных фанатов, которые поедут в Киев на финал Лиги чемпионов.

«Киев известен своими улицами, обрамленными деревьями, зеленым пространством и церквями. Место рождения великих Олега Блохина и Валерия Лобановского. Город-побратим Баку, Чикаго, Эдинбурга, Киото и Мюнхена. Безопасный, дешевый и почти столь же густонаселенный, как Мадрид», – сказано в описании.

На сайте также есть несколько фактов о стадионе «Олимпийский» и как к нему добраться. Также УЕФА советует болельщикам прогуляться вдоль «Киевского Монмартра» (Андреевского спуска), подняться на колокольню в соборе Святой Софии и посетить Мариинский парк.

Ранее УЕФА изменил правила Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото: nsc-olimpiyskiy.com.ua