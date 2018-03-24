В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

Показать меню
Актуально
Премьер Сингапура предложил Путину принять участие в Восточноазиатском саммите - 13:51 Премьер Сингапура предложил Путину принять участие в Восточноазиатском саммите Алексей Чайчиц знает, как понять, что ему с кем-то не по пути - 13:56 Алексей Чайчиц знает, как понять, что ему с кем-то не по пути В Киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой - 14:09 В Киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой Парасюк в Раде толкался с охраной и обзывал их начальника Гелетея собакой - 14:14 Парасюк в Раде толкался с охраной и обзывал их начальника Гелетея собакой (ФОТО, ВИДЕО) Песков отреагировал на скандальную историю с домогательствами в Госдуме - 14:16 Песков отреагировал на скандальную историю с домогательствами в Госдуме Кейт Миддлтон посетила последнее перед декретным отпуском публичное мероприятие - 14:41 Кейт Миддлтон посетила последнее перед декретным отпуском публичное мероприятие Преимущества стеклянных дверей в интерьере дома - 14:44 Преимущества стеклянных дверей в интерьере дома Мария Кохно не боится влюбляться и любить - 14:56 Мария Кохно не боится влюбляться и любить Напряженная обстановка: под зданием Верховной Рады проходят сразу два митинга - 14:58 Напряженная обстановка: под зданием Верховной Рады проходят сразу два митинга Союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля - 15:16 Союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля Верховная Рада подвела Надежду Савченко под арест - 15:22 Верховная Рада подвела Надежду Савченко под арест МВД отвергло идею продления водительских прав «автоматом» - 15:22 МВД отвергло идею продления водительских прав «автоматом» Матвиенко предложила заменить систему ОМС добровольными взносами - 15:23 Матвиенко предложила заменить систему ОМС добровольными взносами ЦИК не выявил существенных нарушений на выборах-2018 - 15:23 ЦИК не выявил существенных нарушений на выборах-2018 Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота - 15:23 Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота «Лаборатория Касперского» вычислила виртуального шпиона ЦРУ и АНБ - 15:24 «Лаборатория Касперского» вычислила виртуального шпиона ЦРУ и АНБ МОЛНИЯ: Савченко задержали в Киеве (+ВИДЕО) - 15:28 МОЛНИЯ: Савченко задержали в Киеве (+ВИДЕО)
» » В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню


Добавлено: 24 мар 2018 в 12:30,
В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню, ставшую за время существования своеобразным символом города. Об этом сообщает РИА «Новости».

Телебашня являлась самым высоким сооружением в Екатеринбурге, её высота достигает 220 метров. Проектная высота сооружения составляла 361 метр.

Строительство телебашни началось в 1983 году. В начале 1990-х годов в связи с экономическим кризисом строительство сооружения заморозили. Башню хотели использовать для размещения офисов, аттракционов, и даже храма, но ни одна из идей не была реализована.

На месте телебашни планируют построить спортивное сооружение для хоккейного клуба «Автомобилист».

Многие жители Екатеринбурга протестовали против решения властей снести недостроенную телебашню. В обращениях, которые активисты направляли в различные органы власти, они подчёркивали, что башня является «легендой города» и второй по высоте телебашней в России — после Останкинской (Москва).

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram

Власов предложил ввести двенадцатый класс в школах


США объявляют войну Китаю


В Госдуме предложили провести кредитную амнистию


Материалы по теме:

В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни
В Екатеринбурге просят Путина защитить от сноса недостроенную телевизионную башню
Дизайнеры посоветовали сделать из недостроенной телебашни в Екатеринбурге одуванчик
Добавлено: 24 мар 2018 в 12:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Нарушители антитеррористических требований заплатят штраф до 500 тысяч рублей

Нарушители антитеррористических требований заплатят штраф до 500 тысяч рублей

«Ташкент» анонсировал скорое расширение и процветание «ДНР»

«Ташкент» анонсировал скорое расширение и процветание «ДНР»

Информация об отзыве посла ЕС из РФ в дальнейшем может не подтвердиться

Информация об отзыве посла ЕС из РФ в дальнейшем может не подтвердиться

Realty Crypto Investment – интересная платформа использующая все новые технологии

Realty Crypto Investment – интересная платформа использующая все новые технологии

Новости России
еще новости
Степень опьянения водителей будут определять по анализу крови

Степень опьянения водителей будут определять по анализу крови

Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Мировая акция «Час Земли» пройдет в десятый раз в России

Мировая акция «Час Земли» пройдет в десятый раз в России

Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества»

Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества»

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна

Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна

Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков

Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков

Мелания Трамп вручила награды женщинам за смелость, а в ответ получила осуждающие комментарии

Мелания Трамп вручила награды женщинам за смелость, а в ответ получила осуждающие комментарии

Кайли Дженнер опубликовала в соцсети первое селфи с дочерью Сторми

Кайли Дженнер опубликовала в соцсети первое селфи с дочерью Сторми

Новости политики
еще новости
Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Новости экономики
еще новости
TradePlayz зарабатывай играючи!

TradePlayz зарабатывай играючи!

Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.

Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.

Realty Crypto Investment – интересная платформа использующая все новые технологии

Realty Crypto Investment – интересная платформа использующая все новые технологии

Повышение подоходного налога прокомментировали в Минфине

Повышение подоходного налога прокомментировали в Минфине

Новости общества
еще новости
Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой

Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой

Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

Дети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелых

Дети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелых

Войсковые разведчики ЗВО выполняют программу прыжков с парашютом

Войсковые разведчики ЗВО выполняют программу прыжков с парашютом

Происшествия
еще новости
Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Новости Украины
еще новости
Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото

Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото

Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей

Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей

В Харькове произошло масштабное ДТП

В Харькове произошло масштабное ДТП

В оккупированном Донецке скорая вылетела в кювет

В оккупированном Донецке скорая вылетела в кювет

Мировые новости
еще новости
Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Определены главные способы уберечься от рака

Определены главные способы уберечься от рака

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе




Лента новостей
Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий - 10:55 Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событийВ Кремле прокомментировали слухи о «покаянном письме Скрипаля» Путину - 10:51 В Кремле прокомментировали слухи о «покаянном письме Скрипаля» ПутинуБогдана Николенко прислушивается а советам подписчиков - 10:30 Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиковДети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелых - 10:28 Дети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелыхРоссийская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного - 10:23 Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенногоВ Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню - 09:59 В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашнюСМИ узнали о готовности 20 стран выслать российских дипломатов - 09:59 СМИ узнали о готовности 20 стран выслать российских дипломатовМемория. Сергей Вавилов - 09:58 Мемория. Сергей ВавиловФатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт - 09:48 Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает экспертСтепень опьянения водителей будут определять по анализу крови - 09:44 Степень опьянения водителей будут определять по анализу крови«Значительный риск для обороноспособности»: Трамп снова запретил трансгендерам служить в армии - 09:42 «Значительный риск для обороноспособности»: Трамп снова запретил трансгендерам служить в армииТренер Загитовой: фигуристка не справилась с нервами, хотим принести извинения - 09:35 Тренер Загитовой: фигуристка не справилась с нервами, хотим принести извиненияПасха 2018 у православных христиан наступит в начале апреля - 09:16 Пасха 2018 у православных христиан наступит в начале апреляВойсковые разведчики ЗВО выполняют программу прыжков с парашютом - 08:57 Войсковые разведчики ЗВО выполняют программу прыжков с парашютом
Последние новости
В Кремле назвали «полной чушью» версию о вербовке Савченко в РФ - 13:24 В Кремле назвали «полной чушью» версию о вербовке Савченко в РФ Viber объяснил интерес ФСБ к переписке в Telegram - 13:23 Viber объяснил интерес ФСБ к переписке в Telegram Татьяна Тарасова посоветовала фигуристке Загитовой меньше есть - 13:23 Татьяна Тарасова посоветовала фигуристке Загитовой меньше есть Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы - 13:22 Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой - 13:20 Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой Футболисты "Енисея" проиграли клубу "Ротор-Волгоград" в матче ФНЛ - 13:14 Футболисты Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото - 13:02 Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото Песков опроверг рассказ друга Скрипаля о его письме Путину - 11:42 Песков опроверг рассказ друга Скрипаля о его письме Путину Во Франции умер обменявший себя на заложника полицейский - 11:41 Во Франции умер обменявший себя на заложника полицейский Японии предложили «зеленый коридор» на российский рынок лекарств и медтехники - 11:41 Японии предложили «зеленый коридор» на российский рынок лекарств и медтехники Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна - 11:30 Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей - 11:27 Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР - 11:14 Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"