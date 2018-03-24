В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню, ставшую за время существования своеобразным символом города. Об этом сообщает РИА «Новости».

Телебашня являлась самым высоким сооружением в Екатеринбурге, её высота достигает 220 метров. Проектная высота сооружения составляла 361 метр.

Строительство телебашни началось в 1983 году. В начале 1990-х годов в связи с экономическим кризисом строительство сооружения заморозили. Башню хотели использовать для размещения офисов, аттракционов, и даже храма, но ни одна из идей не была реализована.

На месте телебашни планируют построить спортивное сооружение для хоккейного клуба «Автомобилист».

Многие жители Екатеринбурга протестовали против решения властей снести недостроенную телебашню. В обращениях, которые активисты направляли в различные органы власти, они подчёркивали, что башня является «легендой города» и второй по высоте телебашней в России — после Останкинской (Москва).

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