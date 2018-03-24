В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

Компания АО «Работы взрывные специальные» произвела демонтаж недостроенной телебашни в Екатеринбурге. На подрыв конструкции собрались посмотреть сотни местных жителей — и, хотя она упала по ровно по намеченной взрывниками траектории, испытали сильные эмоции, которыми делятся в соцсетях.

Депутат городской думы Олег Хабибуллин назвал случившееся «глубочайшим разочарованием». «Людей много, но уже ничего не изменить. Что может быть символичнее, чем разрушение символа города. Даже те, кому не нравится, это признают», — цитирует его Ura.ru.

Убили башню(((( #башня #екатеринбург #телебашняекб #телебашня #конец

Публикация от Титова Анастасия (@titovanastasi) 23 Мар 2018 в 11:40 PDT

Перед сносом вокруг башни была натянута защитная сетка для предотвращения разлета осколков. На первом этапе демонтажа сработали закрепленные на 70-метровой высоте заряды, обрушившие верх конструкции, а через полминуты сдетонировали установки на высоте 10 метров, после чего рухнула еще часть. Рядом была насыпана земляная «подушка», чтобы смягчить удар.

В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню. Это было самое высокое здание в городе pic.twitter.com/FsN46jpet6

— DW (на русском) (@dw_russian) 24 марта 2018 г.

Подрывники из генподрядчика по демонтажу (АО «Работы взрывные специальные») считают, что все прошло в штатном режиме, поскольку «сейсмика полностью отсутствует». Часть конструкции — основание высотой в 25-30 метров — по-прежнему стоит, но его будут сносить уже без подрывов, сообщил гендиректор предприятия Юрий Овчаров. Эти работы планируется завершить в течение примерно двух недель, уточнила представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нина Пелевина.

Телебяшня #телебяшня #екатеринбург #екб #ekb #ekaterinburg #взрыв #падение

Публикация от Сергей (@bartsergey66) 23 Мар 2018 в 11:39 PDT

В соцсетях расходятся фотографии и видеозаписи подрыва башни. Один из очевидцев назвал случившееся «эпичным», видевшая снос конструкции девушка призналась, что «чуть не заплакала».

Телебашню, которой в скором времени окончательно не станет, начали возводить 35 лет назад, планируя довести до высоты 361 метра. В начале 1990-х годов, когда башня возвышалась на 220 метров, строительство было заморожено из-за нехватки финансирования. О ее судьбе было много споров, активисты предлагали реконструировать строение и использовать по первоначальному предназначению. Выдвигались также предложения перепрофилировать постройку или снести ее.

Решение в пользу последнего варианта было принято прошлым летом. Местные власти объявили, что на месте башни появится «уникальная ледовая арена». Противники сноса регулярно проводили акции протеста.

В Екатеринбурге протестуют против сноса недостроенной телевышки, которая стала одним из символов города. Телебашню собираются снести в субботу, 24 марта. pic.twitter.com/8ERhAzwUxy

— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 23 марта 2018 г.

23 марта несколько руферов и бейсджамперов прорвались на территорию башни и взобрались наверх, чтобы там забаррикадироваться и помешать демонтажу, однако охрана объекта вынудила их спуститься и покинуть огороженную территорию. Одного из участников акции осмотрели медики из-за полученной при выдворении травмы ноги.

Руферы на башне в Екатеринбурге.

Башню должны взорвать завтра. pic.twitter.com/A8xcsXTiLM

— Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 23 марта 2018 г.