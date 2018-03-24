В Харькове произошло масштабное ДТП

В Харькове возле авторынка Лоск произошло ДТП с участием шести машин, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 23 марта.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с пятью автомобилями: Toyota Tundra, Renault Master, Mazda, ВАЗ 21061 и АЗЛК.

«По словам водителя DAF во время движения грузовика отказали тормоза. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — говорится в сообщении.

На водителя DAF патрульные составили административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения (ст.124).