В Кремле прокомментировали слухи о «покаянном письме Скрипаля» Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что отравленный в британском Солсбери шпион-перебежчик Сергей Скрипаль якобы отправлял Владимиру Путину письмо, в котором просил простить его и разрешить вернуться в Россию.

Ранее о том, что Скрипаль якобы раскаивался в том, что стал британским шпионом (поскольку его жизнь после этого пошла под откос) Би-Би-Си рассказал бывший одноклассник предателя Владимир Тимошков.

По словам Тимошкова, старые знакомые экс-офицера ГРУ избегали общения с ним после обвинительного приговора в России, однако сам он решил возобновить контакты с приятелем и сделал это через дочь Скрипаля Юлию.

В ходе телефонного разговора Скрипаль якобы рассказал Тимошкову, что отправлял президенту России покаянное письмо, в котором просил о «полном прощении» и разрешении вернуться на родину, чтобы увидеть мать и других родственников.

Однако в Кремле факт существования такого письма опровергли.

«Нет. Это не так», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.