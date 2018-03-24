В КВЦ «Патриот» прошла научная конференция военных топографов и геодезистов

23 марта в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла Военно-научная конференция «Пути повышения эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации», организованная Военно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Приветствуя собравшихся, председатель Научно-технического комитета Денис Гоманов отметил, что с каждым годом растёт число участников конференции. «Сегодня из 64 присутствующих организаций и органов военного управления, 16 – это организации промышленности», - отметил он.

Говоря о целях и задачах конференции в своём вступительном слове начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Александр Зализнюк отметил, что топографическая служба Вооруженных сил Российской Федерации представляет собой организационный, научный и производственный потенциал, способный подготовить руководству топогеодезическую информацию на любой участок земной поверхности в максимально короткие сроки. Всё это благодаря развитию и совершенствованию технических средств, и подготовке высокопрофессиональных кадров. «В настоящее время актуальной задачей становится обеспечение автоматизированных систем управления войсками средствами цифровой топогеодезической информации» - добавил он.

На конференции были рассмотрены основные вопросы:

– пути повышения эффективности топогеодезического обеспечения Вооружённых Сил России,

– повышение эффективности навигационного обеспечения Вооружённых Сил России,

– подготовка специалистов для Вооружённых Сил в области топогеодезического и навигационного обеспечения в ВУЗах страны.

По завершении председатель Научно-технического комитета Денис Гоманов вручил дипломы активным участникам конференции.