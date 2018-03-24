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В Литве появилась ещё одна социал-демократическая партия


Добавлено: 24 мар 2018 в 17:00,
В Литве появилась ещё одна социал-демократическая партия

Учредительный съезд Социал-демократической партии труда состоялся в Вильнюсе 24 марта. В то же время, в республике уже действует Социал-демократическая партия, от которой и откололись учредители новой организации.

Социал-демократическая партия входила в правящую коалицию сейма с Союзом крестьян и «зелёных», хотя на парламентских выборах 2016 года заняла лишь третье место. До этого она была ведущей силой страны, но допустила ряд ошибок, подвергалась острой критике со стороны консерваторов и президента Дали Грибаускайте.

Второе место на выборах в сейм получили консерваторы, с которыми лидер «крестьян» Рамунас Карбаускис не захотел объединять силы. Но, как позднее уверял председатель Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас, Карбаускис не считался и с партнёрами по коалиции, принимая решения порой без совета с ними. Читайте по теме

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Палуцкас предложил покинуть правящую коалицию, за это проголосовали отделения партии, но ряд видных её представителей не согласился и покинул политическую организацию.

Лидером новой партии избран экс-премьер, вице-спикер сейма, один из бывших лидеров Социал-демократической партии Гедиминас Киркилас. Он раскритиковал бывших соратников за то, что те, по его словам, «решили стать крайне левыми, начали молиться марксизму, что, мне кажется, в Литве уже пережиток прошлого».

Аналитики дают негативные оценки перспективам новой политической организации. Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте сказала журналистам, что создание Социал-демократической партии труда похоже на «попытку оживить покойника». На её взгляд, взаимные оскорбления представителей двух социал-демократических партий лишь ухудшат их положение.

Тем не менее, поздравить создателей новой партии приехали премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, видный социал-демократ, экс-спикер сейма Чесловас Юршенас, европарламентарий Зигмантас Бальчитис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, президент бизнес-конфедерации Литвы Владас Суткус и директор Конфедерации работодателей Данас Арлаускас, послы Латвии и Грузии.

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Добавлено: 24 мар 2018 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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