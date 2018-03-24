В Польше женщины вновь протестуют против ужесточения закона об абортах

Тысячи человек присоединились к акции протеста женщин в Варшаве и других польских городах, протестуя против попытки правительства ввести новые ограничения в отношении абортов. Об этом передает The Associated Press.

В Варшаве протестующие вышли с плакатами: «Свободный выбор» и «Женщина – человеческое существо». Митингующие скандируют лозунги с требованием свободы принятия решений в отношении деторождения.

Напомним, в июле прошлого года в Верховную Раду был внесен законопроект о праве врача отказаться делать аборт.

Фото: АР