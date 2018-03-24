В пресс-службе КПРФ опровергли данные о том, что Грудинин сбрил усы

Глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина Александр Ющенко опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что политик выполнил обещание и сбрил усы.

«То, что там выложили, — монтаж это, не монтаж — не проблема это убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf», — цитирует Ющенко ТАСС.

По его словам, официальной информации по этой теме пока нет.

Ранее в соцсетях появилось фото сбрившего усы Грудинина.