В США нашли уникальный след снежного человека: появилось фото

В штате Орегоне США обнаружили новые доказательства, указывающие на то, что снежный человек действительно существует.

Ученый Клифф Баракман обнаружил огромные следы от ног. Отпечатки были найдены на выброшенном матрасе в парке Олдервуд-Стейт-Уэйсайд, в котором достаточно часто люди видят снежного человека. Местные жители не раз сообщали о странных звуках, доносящих из леса.

Клифф уже 20 лет отслеживает снежного человека. И наконец ему улыбнулась удача — ему удалось обнаружить гигантские следы в американской глуши, длиной 33 см и шириной 14.

Расстояние между одним и вторым отпечатком, измеряя от пятки к пятке, составляет более метра, что свидетельствует о том, что это должны быть следы огромного существа.

Баракман, уверен, что отпечатки, скорей всего, настоящие, но на данный момент ученые не подтвердили это.

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