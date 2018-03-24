В США оценили модифицированный российский ракетоносец Ту-160М2

Модификация российских ракетоносцев Ту-160 до уровня М2 является разумным и доступным способом развития стратегической авиации РФ. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

Первый полёт бомбардировщика Ту-160М2 пройдёт в 2018 году

По его словам, новые двигатели, которые будут установлены на Ту-160 в рамках программы модификации, позволят увеличить максимальную дальность полёта самолёта на тысячу километров.

При этом самолёт, рассчитанный на уничтожение ключевых объектов на территории врага крылатыми ракетами при активном противодействии систем противовоздушной и противоракетной обороны, получит новые ракеты.

«В отличие от американских бомбардировщиков B-2 «Спирит» или B-21 «Райдер», российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения», — подчеркивает обозреватель издания.

Яндекс.Дзенв Telegram

Представители Администрации президента войдут в состав Авиационной коллегии кабмина

Украина намерена стать экспортёром газа

Россия потребовала от США объяснить селективный подход к поставщикам стали