В Украине готовят амнистию на нерастаможенные авто

Проблема авто на бляхах в Украине наконец может быть решена. Владельцы авто на еврономерах и власть наконец достигли компромисса.Об заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина по результатам встречи со сторонниками авто на иностранной регистрации.Нина Южанина считает, что можно легализировать все нерастаможенные авто, ввезенные в Украину до 1 января 2018 года. Однако необходимы ограничения, чтобы очень старые машины не попали в Украину. Например, можно разрешить автомобили, выпущенные после 2000 года.Что касается ставок растаможки, то тут пока несколько вариантов. Например, предлагают последовать примеру Молдавии и предоставить владельцам авто на еврономерах скидку в 70% на платежи. Или можно распространить действие льготного акциза на машины, выпущенные до 2010 года. Кроме того, предлагают установить базовую стоимость растаможки в размере 800 евро.Активисты, выступающие за легализацию авто на еврономерах, взялись согласовать свои позиции до 28 марта. Тогда должен состояться новый раунд переговоров.