Вести в субботу с Сергеем Брилевым (24.03.2018)

Добавлено: 24 мар 2018 в 21:37 ,

Вести в субботу с Сергеем Брилевым последний выпуск 24 марта. Британские дипломаты, которых Москва выслала в ответ на действия Лондона, покидают Россию. Колонна машин выехала из комплекса посольства Королевства днем, под прицелом десятков камер. Великобритания тем временем на саммите в Брюсселе пытается призвать европейских коллег последовать ее примеру, и тоже ввести какие-нибудь санкции в отношении нашей страны. России нужны последовательные, глубокие перемены, которые приведут к устойчивому развитию. Об этом заявил Владимир Путин в специальном обращении к гражданам России, после того как Центризбирком обнародовал официальные итоги голосования 18 марта.



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