Viber объяснил интерес ФСБ к переписке в Telegram

Viber Media S.a.r.I., которой принадлежит одноименный мессенджер, считает невозможной передачу спецслужбам ключей для дешифровки пользовательской переписки, сообщает РБК со ссылкой на операционного директора компании Майла Шмилова. По его словам, «нельзя дать то, чего нет».

Шмилов заверил, что Viber активно сотрудничает с правоохранительными органов ряда стран, взаимодействуя с властями в первую очередь с целью помощи пользователям — для розыска спамеров, задержания злоумышленников и т.п.

«Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать. Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», — заявил представитель мессенджера, пояснив, что компания может предоставить только логии разговора (информацию о том, когда и с кем общался конкретный пользователь).

После появления шестой версии Viber в апреле 2016 года основные функции программы защищаются сквозным шифрованием end-to-end, которое предполагает хранение ключей от переписки только на клиентских устройствах, тогда как компания-разработчик не имеет доступа к ним.

Шмилов признал, что за три с половиной года работы в России Viber несколько раз получал запросы от органов государственной власти — но в целом намного меньше и реже, чем поступает к компании в Европе.

За предоставление логов переписки пользователей, возможное только на основании ордера, Viber Media S.a.r.I. взимает операционный сбор, сумма которого зависит от страны, поскольку получение этой информации требует «денег и времени», рассказал представитель компании.

Шмилов предположил, что интерес и настойчивость Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в отношении мессенджера Telegram обусловлена спецификой шифрования переписки в нем: только 10% ее объема защищено по методу end-to-end (это так называемые секретные чаты), соответственно, существует техническая возможность дешифровать 90% сообщений.