Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой

Владимир Жириновский по средствам пресс-службы ЛДПР заявил о своем намерении попрощаться с политической карьерой к 2036 году, и произнести заершающую речь 1 мая. Однако же лидер партии заверил представителей СМИ, что это заявление не является отказом от политической деятельности.

В скором времени Владимир Вольфович планирует возглавлять высший пост Российской Федерации– Председателя государственного Совета. Политик в своем прощальном сообщении к народу выразит надежду на спокойную и счастливую жизнь после его ухода.

Свою торжественную речь Жириновский планирует окончить словами: «И я прошу вас прекратить плакать! Обнимайтесь, целуйтесь, отпустите в небо голубей, воздушные шарики, покушайте мороженое – и пусть музыка гремит на всех улицах и площадях нашей огромной и прекрасной Родины!»

Сообщаем, что к 2039 году политику исполнится 90 лет.