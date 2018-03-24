Взвешенные люди - 4 сезон, 6 выпуск (24.03.2018)

Добавлено: 24 мар 2018 в 20:19 ,

Взвешенные люди 4 сезон 6 серия последний выпуск 24 марта. Пока Наталья Луговских подгоняет своих «пчёлок» работать активнее, Серега решил поднять моральных дух «синих» и провел обряд посвящения у костра. Страсти на самом мотивирующем проекте накалены до предела. Не выдерживают даже тренеры. Ведущей шоу стала гламурная и принципиальная Анфиса Чехова. Участники проекта будут бороться за 3 миллиона рублей и путевку в новую жизнь — без лишних килограммов и проблем со здоровьем. Тренеры и наставники проекта: Сергей Пархоменко, Наталья Луговских и Сергей Бадюк.



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