Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна

Ежегодная акция «Ночь в театре» - особое событие в жизни актеров и режиссеров, практически каждый театр старается представить что-то особенное для своих зрителей. Театр под руководством Армена Джигарханяна, например, готовит для публики вечер творчества английского кинорежиссера, драматурга и сценариста Мартина МакДонаха.Планируется насыщенная программа: показ короткометражки «Шестизарядный» и документального ролика о творчестве МакДонаха, лекция о роли его пьес в России и розыгрыш первой биографии драматурга. Режиссер Сергей Виноградов расскажет зрителям обо всех героях «Линейнской трилогии» в формате визуального спектакля. В эту трилогию входят пьесы «Королева красоты», «Сиротливый запад» и «Череп из Коннемары». Все они с успехом идут на малой сцене театра, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Но это будет 24 марта в 22.00, а пока продолжаются репетиции и подготовка.…В зрительном зале погашен свет, пустая сцена с единственным стулом теряется в полумраке, но магия театра все также завораживает душу. Актеры сидят на первом ряду, Дмитрий Володин устроился на полу у стены рядом. Мария Соловьева – единственная, кто уже успел надеть костюм, и потому кажется значительно старше своих лет. Почему-то все говорят вполголоса и ждут, когда Сергей Виноградов даст первые указания.У актеров особенное отношение к произведениям Мартина МакДонаха.«Я поклонница творчества Мартина МакДонаха. Мой любимый его фильм – «Шестизарядный», там все очень кратко, но очень точно. Когда смотрела его в первый раз я плакала, и до сих пор я каждый раз плачу при просмотре. Мне нравятся все его пьесы, и я сознательно попросила режиссера взять меня в спектакли «Королева красоты» и «Череп из Коннемары». Мне всегда хотелось перевоплотиться до такой степени, чтобы меня нельзя было узнать. Такие роли очень интересны», - комментирует Мария Соловьева, а после выходит на уже освещенную сцену.Актеры понимают Сергея Виноградова с полуслова, кажется, что между ними существует ментальная связь. Эта атмосфера легкости увлекает, но за шутками и разговорами скрывается сложная работа над постановкой. Эдуард Двинских точно выполняет поручения режиссера, но после предлагает свои варианты этой сцены, и все активно обсуждают и смеются. «Никто зубами не скрежещет на репетициях. И при всей сложности пьес, мы понимаем, что это игра. Всегда относимся к процессу с иронией, но при этом стараемся максимально широко посмотреть на ситуации, которые нам предлагает автор. Так что все проходит в легкой атмосфере, как и должно быть» - рассказывает Эдуард.Сергей Виноградов давно является поклонником творчества Мартина МакДонаха:«Я помню, когда я в первый раз начал читать «Королеву красоты», текст стал оживать в моей голове сразу. Прекрасные письма и монологи, которые сами без моих усилий начали наполняться жизнью. Это поразительно, когда вечером я сижу дома и читаю пьесу, и вдруг понимаю, что слышу героев, их интонации, оценки того или иного события и то, как они говорят друг с другом. Пьесы МакДонаха для меня – это особый мир. В них жесткий специфический юмор, невероятно точно и интересно проявляется человеческая природа и затрагиваются темы, касающиеся каждого. Мне кажется очень интересным поймать этот особый колорит произведений и передать его зрителю». Режиссер поставил всю «Линейнскую трилогию», репетиции спектаклей также можно будет в «Ночь в театре» Армена Джигарханяна.