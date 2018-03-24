Залог красивой улыбки

Здоровая красивая улыбка – это отличные зубы. За ними нужно ухаживать с малых лет, регулярно посещать стоматолога. Конечно же, большую роль играет наследственность, но и гигиена также очень важна.

В деле выбора стоматологической клиники важно найти «своего» врача, профессионала, которому вы будете полностью доверять в этом непростом деле. Зайдите на сайт клиники «Профи» https://clinicprofi.ru/stomatologija/ortodontiya/. Широкий спектр процедур есть в ее арсенале. Например:

Хирургическое лечение.

Терапевтическое лечение.

Ортодонтия - исправление неправильного прикуса.

Протезирование.

Отбеливание зубов.

Установка имплантов.

Одной из самых популярных процедур является отбеливание зубов. Улыбка красивой женщины должна поражать своей ослепительной белизной.

Врачи клиники проводят отбеливание несколькими способами:

По прогрессивной американской технологии ZOOM. Стоимость от 2900 рублей.

Beyond. От 19.000 рублей. Это щадящий путь к ослепительной белизне улыбки.

Отбеливание одного зуба актуально в том случае если зубы после лечения стали отличаться по цвету и нужно сделать их цвет идентичным. Стоимость от 2750 рублей.

Отбеливание на капах. От 2900 рублей.

Исправление прикуса

Красивые зубы многим пациентам даются довольно тяжело. Одна из проблем – неправильный прикус, который исправляется с помощью коррекции. Ортодонтическое лечение осуществляется с помощью установки съемных и несъемных систем. Современные брекеты будет удобно носить как молодежи, так и людям более старшего возраста.

Возраст будет оказывать влияние только на время ношения устройств. Сейчас можно подобрать лучший способ создания красивых зубов можно как с физической, так и с психологической стороны.

В клинике «Профи» в Москве работают профессионалы. Они установят те системы, которые помогут в короткие сроки выровнять зубы и исправить прикус. Осуществляется индивидуальный подход к каждому пациенту.