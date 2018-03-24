Жуткий видимый всплеск энергии засняли в небе над Камбоджи

Жуткий видимый всплеск энергии был заснят в небе над Камбоджи. Шокирующий видеоматериал был опубликован пользователями Youtube.

На ролике видно как над оживленным городом появился всплеск ярко-желтого света, неоднородной структуры, словно «энергетическая река» несет свои потоки по вечернему небу.

Невероятное явление, благодаря ролику, увидели миллионы людей. Однако автор остался неизвестен.

Вокруг события разыгралось множество споров по поводу достоверности этого феномена. Публика разделилась на два лагеря. Часть пользователей заявили что если подобное явление было снято лишь на одну камеру, и выложенное в единственном экземпляре, то, скорее всего, оно является фотомонтажем.

Однако, большая часть публики призналась в том, что была шокирована увиденным, и даже предположила различные версии возникновения странного явления, одна из которых – портал, открывшийся для перехода в иное измерение.