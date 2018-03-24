«Значительный риск для обороноспособности»: Трамп снова запретил трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп настойчиво закрывает двери в Вооруженные силы страны для лиц, «самоопределяющихся» со сменой пола. На этот раз он подписал приказ о запрете на службу в армии для трансгендеров, за исключением «исключительных обстоятельств».

Согласно меморандуму президента, солдатам, которым поставили диагноз «гендерная дисфория» требуется серьезный медицинский уход с помощью лекарств и хирургии, что «представляет значительный риск для обороноспособности».

Reuters уточняет, что при принятии этого решения Трамп ориентировался на рекомендации министра обороны Джеймса Мэттиса.

«Эта новая политика позволит военным применять устоявшиеся стандарты психического и физического здоровья… одинаково для всех людей, которые хотят присоединиться и бороться за лучшую военную силу, которую когда-либо видел мир», — заявил ранее министр.

О том, какие обстоятельства считаются «исключительными» для прохождения службы, не уточняется.

Напомним, трансгендеры получили право служить в Вооруженных силах США 30 июня 2016 года, после соответствующего указа президента Барака Обамы. Однако в августе 2017 года Трамп подписал запрет на службу трансгендеров в армии, который в должны был окончательно вступить в силу в марте 2018 года.