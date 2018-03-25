Актер Алексей Панин хочет эмигрировать из России – СМИ

Скандальный российский актёр Алексей Панин мечтает о двух странах. В России ему хотелось бы работать, но жить только за границей.

Панин признался в нелюбви к своим согражданам, которые только проявляют «силу, наглость и хамство», являются агрессивными и лживыми.

«Общество заставляет тебя чувствовать себя ущербным. Всё осуждается, особенно, если тема связана с сексом», — пожаловался в интервью артист.

Больше он не намерен жить в таких условиях и хочет чувствовать свободу, но в России можно работать. Здесь он сослался на жизнь Алексея Серебрякова.

Отметим, что Панину по суду запрещено покидать Россию пока не оплатить штрафы ГИБДД. Общая сумма долга более 350 000 р.

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