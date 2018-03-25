Амаль и Джордж Клуни, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Риз Уизерспун и другие приняли участие в "Марше за наши жизни"

Лора Дерн и Риз Уизерспун

В субботу, 24 марта, во многих крупных американских городах прошли марши, получившие название March For Our Lives (в переводе с английского "марш за наши жизни". — Прим. ред.). Вышедшие на улицы сотни тысяч американцев выступали за ограничение оборота оружия в США. К ним присоединились и многие знаменитости, среди которых были Ким Кардашьян и Канье Уэст, Амаль и Джордж Клуни, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Риз Уизерспун и многие другие.

Канье Уэст и Ким КардашьянАмаль и Джордж КлуниНекоторые звезды не просто вышли на улицы городов, но и выступили с очень эмоциональными речами, а также исполнили со сцены свои композиции. "Больше никогда" — гласил плакат Майли Сайрус, которая выступила против свободного владения оружием в США.

Эти люди, семьи и дети достаточно пострадали. Сегодня мы участвуем в марше за наши жизни. Я больше не хочу просто делать публикации в своем Instagram. Я хочу принимать участие в переменах, быть частью этого,

— написала в Instagram Селена Гомес.

Майли СайрусРита ОраОливия Уайлд

Организаторами этого марша стали ученики школы в Паркленде, где в результате стрельбы, которую 14 февраля открыл 19-летний Николас Круз, погибли 17 человек. Выйдя на улицы, участники марша таким образом обратились к правительству США, с тем чтобы оно приняло закон, запрещающий продажу боевого оружия.

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