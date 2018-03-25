Антон Шоки уже второй раз в жизни теряет все ради любви

Вот я и ушёл с проекта. Маргошка, а знаешь почему? Потому что я в тебя реально был влюблён и слал всех админов «Дом 2» на четыре весёлых... Очень жаль, что ты мне не верила, а велась на мнение и лайк своих подписчиков. А ну и ещё одно. «Дом 2» мне не оплачивает билет домой. Хз что делать, так как в России мне реально негде жить, теперь я реально в *опе. А ради чего ради того, что бы тебе доказать, что я тебя люблю или уже точнее сказать, что любил, а ты мне не верила. С*ка уже 2-ой раз теряю все ради любви и остаюсь сам на обучение как никчемная собака. Одно хорошее чувство внутри, что ощущаю себя, как рыжая овца в белом стаде. Боже, Отец Мой, твой дом и каждый угол твоего мира - мой дом, помоги прошу с планом на будущее, и отправь меня домой в St. Louis. Аминь!